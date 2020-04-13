شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغني تنتهى من تصوير مشاهدها فى "فرصة تانية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، حيث يعرض العمل على قنوات ON وDMC وCBC.

وكانت المشاهد الأخيرة لهبة عبد الغني بأحد الفنادق بمنطقة السادس من أكتوبر، وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية ''صافي'' إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل، الي جانب كونه ثاني عمل يجمع هبة وياسمين صبري، بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان 2017، وثاني بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري بالساحة الدرامية.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة، ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين، تاليف محمد عبد المعطى، إخراج مرقس عادل

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كما يعرض لـ هبة عبد الغني في مارثون رمضان ٢٠٢٠ إلى جانب مسلسل فرصه ثانيه مسلسل "ليالينا٨٠" و الذي من المقرر عرضه على احد الشبكات الفضائية المصرية، من تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيره من نجوم الدراما المصرية وتقدم من خلالها هبة عبد الغني دور '' راوية '' .

جدير بالذكر أنه يعرض لهبة عبد الغني خلال الفترة الحالية عبر قناة DMC، حكاية "سنين وعدت" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب الكبير يسري الفخراني ، و أشراف درامي عبير سليمان، وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية '' نجوى ''، حكاية" سنين وعدت"، بطولة أروي جودة و يشاركها البطولة كوكبة من الفنانين منهم أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، سيناريو وحوار ريم القماش و محمد الدباح ومن إخراج أحمد شفيق .