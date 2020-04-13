شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه غداً.. يوسف الشريف بشوق الجمهور بجملة من برومو "النهاية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القائمون على مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف فى تشويق الجمهور قبل طرح البرومو الرسمى للعمل، غداً الاثنين، حيث طرحت شركة سينرجى المنتجة للعمل فيديو قصير به جملة يقولها بطل العمل يوسف الشريف من الأحداث وهى :"عمرى ما مقتنع بنظرية المؤامرة..عمرى ما كنت مصدق ان فيه خطر بيهدد الحياة على الارض باستثناء غباء الانسان وجهله وفسادة".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ويعود النجم يوسف الشريف بـ "النهاية"إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وقبل بدء عرض "النهاية" بأيام، وتحدث مؤلفه عمرو سمير عاطف عن بعض الأمور قبل انتشار أى أقاويل تخص العمل حيث قال عبر حسابه على فيسبوك: "نظرا لاقتراب عرض المسلسل إن شاء الله وانتشار التوقعات والتكهنات وبرضه الهبد الجميل، فأنا حابب أوضح مجموعة حقايق، أولا المسلسل ينتمى إلى الخيال العلمى، أحداثه بتدور فى المستقبل، مش بعد 50 سنة زى ما بيتقال، لأ أكتر من كده شوية".

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وتابع عاطف: "ثانيا المسلسل مش متاخد ولا مسروق ولا مقتبس من أى عمل مصرى أو أجنبى، وده معناه إن مفيش شخصية ولا موقف ولا جملة ولا كلمة واحدة متاخده من أى عمل آخر سبق لأى حد إنه شافه و كل المقارنات اللى بتتم حاليا بين العمل اللى لسه حتى ماحدش شاف التريلر بتاعه وأعمال أجنبية زى oblivion - gemini man هى محض هبد وافترا".

واختتم عاطف، قائلا: "لو المسلسل نجح إن شاء الله، فمن فضلك تأكد تماما وكن واثق كل الثقة، إن ده صناعة مصرية 100% ولك أن تفخر بها وأنت مطمن، ويارب يعجبكوا".