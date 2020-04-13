شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الإنشاد الديني لـ محمد ثروت تحقق مليون مشاهدة فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت ليلة "مناجاة النصف من شعبان" والتي أحياها المطرب محمد ثروت مع الشيخ إيهاب يونس، والمنشد مصطفى عاطف، والمنشد وائل الفشني، مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكانت ليلة مناجاة هي أول حفل يعود به محمد ثروت إلى الساحة بعد فترة طويلة وتم بثها بثاً حياً عبر قناته الرسمية في يوتيوب نظراً لظروف التباعد الجسدي ومنع التجمعات وتشجيعاً للناس على البقاء في المنزل.

وقد تضمن الحفل ملحمة من الأعمال الروحانية مثل "قمرٌ سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لأجل النبي"، وغيرها من الأدعية والأناشيد التى تناجى الله وتمدح الرسول ﷺ، كما قام المنشدين الأربعة بغناء أغنية "بلدي" للفنان محمد ثروت في تحية إلى صمود مصر والشعب المصري أمام المحنة الراهنة والعواطف التي يشعرون بها جميعاً في هذه الظروف غير العادية. وقد بكى الفنان محمد ثروت عندما استذكر إغلاق الحرم النبوي لأول مرة وهو ينشد "روضة الهادي نبينا" وانسابت دموعه ودموع الحضور من العازفين أيضاً.

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وأختتمت تلك الليلة الرائعة بمناظرة ملحمية بين الأربعة منشدين معًا تباروا فيها في طبقات الصوت والأدباء والإحساس ما جعل الشيخ إيهاب يونس يقول: إحنا في امتحان مع الأستاذ الكبير محمد ثروت.

من جانبه قال المخرج أحمد ثروت، منتج الحفل أن إنتاج هذا الحفل تم بأفضل تقنيات ممكنة من تصوير وإضاءة وصوت لمساعدة إيصال الحالة الروحية في هذه الليلة المباركة إلى كل مشاهد في مكانه، مضيفاً أن الإحصائيات أظهرت مشاهدات وتفاعلات من كافة الدول العربية والإسلامية وأيضاً مختلف دول العالم.

وأضاف محمد الشاعر، منتج مشارك الحفل أنه لأول مرة في تاريخ اليوتيوب يأتي المحتوى الديني ليحتل الصدارة ويكون رقم ١، وأن هذا لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم إلا هذه المرة في مصر.

وعلق الفنان محمد ثروت قائلاً "مصر بخير، المساجد والكنائس مغلقة ولكن الدين في قلوبنا وصدورنا، وبإذن الله ستُرفع هذه الغُمَّة".