شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة سناء يونس.. فيديو جديد لـ لقاء الخميسى على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو جديد نشرته الفنانة لقاء الخميسى، عبر حسابها على "تيك توك"، ولكن هذه المرة، على طريقة الفنانة الكبيرة الراحل سناء يونس، من مسرحية "سك على بناتك" للراحل فؤاد المهندس، حيث تقمصت لقاء الخميسى شخصية سناء يونس فى المسلسل، وهى تتحدث عن مأساتها مع زوجها.

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وارتدت لقاء الخميسى، ملابس قريبة الشبه مع ملابس، وأمسكت فى يدها "شبشب"، لتقدم الشخصية بنفس الطريقة التى قدمتها سناء يونس فى المسرحية الشهيرة مع كل من فؤاد المهندس وشريهان.



لقاء الخميسى

لقاء الخميسى، اعتادت فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيديهات عبر تيك توك، حيث نشرت أمس، مقطع وهى تتقمص شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

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لقاء

من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.