طرح بوستر "لعبة النسيان" لدينا الشربيني.. وهذه قصة المسلسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
طرح محمد مميش، منتج مسلسل "لعبة النسيان" البوستر التشويقي الأول للعمل، المقرر عرضه على قناة mbc مصر، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.
وظهرت دينا الشربيني بمفردها على بوستر المسلسل، حيث تقدم خلاله دور رقية، وهى سيدة فقدت ذاكرتها خلال أحداث العمل.
يتناول المسلسل حياة امرأة من الطبقة المتوسطة، تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها، فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه، وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.
المسلسل بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج شركة آي برودكشن للإنتاج الفني.
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