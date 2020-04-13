ولاء الشريف تقود دراجة وهنا الزاهد بإطلالة جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تقود دراجة.

نور

نشرت الفنانة اللبنانية نور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

حامد الشراب

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نشر الفنان حامد الشراب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل نجله "آدم" وعلق على الصورة: "توم وجيري".

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة عليق عليها: "وأنا واقف في البلكونة بشرب شاي".

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة "كلبه"، علق عليها: "صاحبي".

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقريتها "ألحلانية"