بعد وفاتها.. أحمد زاهر عن والدة دنيا عبد العزيز: "كنتي ليا أكتر من أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد زاهر، على نعي والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية بعد عصر الأحد.

ونشر زاهر،صورة لدنيا ووالدتها، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "البقاء لله والدوام لله.. توفت والدة صديقتي وأختي الفنانة دنيا عبد العزيز.. ربنا يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته يا حبيبة قلبي".

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وأضاف : "كنتي ليا أكتر من أمي.. وأحن وأطيب واجدع أم في الدنيا.. ربنا يرحمك يا حبيبتي يا جودي".

يذكر أن، الإعلامية بوسي شلبي أعلنت عن وفاة والدة دنيا عبد العزيز بعد صراع مع المرض.