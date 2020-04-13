ليدي غاغا تعلن استعدادها للإنجاب والأمومة الآن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 01:47 صباحاً - بينما تخشى الكثير من النساء الحمل والإنجاب في زمن كورونا المقلق ،كشفت المغنية والممثلة العالمية ليدي غاغا "34 عاماً" عن استعدادها للإنجاب والأمومة وتأسيس عائلة الآن.

كشفت المغنية العالمية ليدي غاغا بحوار صحفي مع مجلة "إنستايل" العالمية عن استعدادها النفسي للزواج والإنجاب والأمومة وتأسيس عائلة الآن.

وحول ماذا تريد من الحياة بعد،أجابت: يوجد الكثير مما أريده بعد من الحياة،ومما أريده: الزواج والإنجاب وتأسيس عائلة .

كما أريد تقديم المزيد من الموسيقى ،والمزيد من الأفلام السينمائية،والمزيد من الأعمال الخيرية ،والمساعدة في تمويل الأبحاث الطبية الواعدة بأمراض وآلام العضل الليفي،والاعتلال العصبي،والألام المزمنة من خلال جمع فريق من الأطباء والعمل معاً.

وأضافت ليدي غاغا: " لديّ الكثير من الآمال والأحلام ،ولا أعرف ما الذي سأحققه منها،لكنني أعلم إنني سأفعل ذلك مع الأشخاص الذين أحبهم".

وقالت ليدي غاغا البالغة من العمر 34 عاماً: " أنا متحمسة جداً لإنجاب الأطفال،وأتطلع بشغف لأن أكون أماً".

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وتابعت قائلة بنفس الحماس: "أليس مدهشاً ما يمكننا القيام به ؟يمكننا أن نحمل إنساننا بداخلنا،ونشعر به ينمو ثم يخرج ،وواجبنا إبقائه على قيد الحياة ".

ويشار إلى أن ليدي غاغا مرتبطة حالياً بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال والتكنولوجيا المعروف مايكل بولانسكي.