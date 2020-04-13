خطيبة رئيس الوزراء البريطاني : عشت أوقاتاً مظلمة أثناء وجوده في المستشفى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 01:47 صباحاً - قالت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني، كاري سيموندز، انها مرت بأوقات مظلمة للغاية الأسبوع الماضي،عقب إدخال خطيبها بوريس جونسون العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا .

وأضافت سيموندز : قلبي مع كل من هم في مواقف مماثلة، ويقلقون بشأن أحبائهم".

وأشادت بالطاقم الطبي الذي ساعد بوريس جونسون على تجاوز إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

تابعي المزيد: رئيس الوزراء البريطاني في العناية المركزة بعد تدهور وضعه بسبب كورونا

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت كاري -الحامل- اليوم الأحد: "لا أستطيع أن أشكر الخدمات الصحية الوطنية الرائعة بما يكفي. كان طاقم العمل في مستشفى سانت توماس مذهلًا، ولن أتمكن أبدًا من السداد لهم، ولن أتوقف عن شكرهم أبدًا".

وأردفت خطيبة جونسون: " وأمضى جونسون ثلاث ليال في العناية المركزة أثناء إقامته في المستشفى. وسيواصل مرحلة الشفاء في مقر إقامته الرسمي ، بعد تماثله للشفاء

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، أمس السبت، ليلته السابعة والأخيرة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية.

ودخل جونسون إلى المستشفى في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.