دعماً للاطباء..حسن شاكوش يطرح "جيشنا الأبيض"

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أحدث أغنياته بعنوان "جيشنا الأبيض"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". وتأتي الأغنية كنوع من أنواع الدعم للأطباء الذين أطلق عليهم "جيش مصر الأبيض" لما يواجهونه من محاربة فيروس " للأطباء الذين أطلق عليهم "جيش مصر الأبيض" لما يواجهونه من محاربة فيروس " كورونا ". Advertisements يذكر أن أخر أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "شارع أيامي" لمسلسل "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة الفنان محمد رمضان، والأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان تامر حجاج، توزيع إسلام شيبسي.

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