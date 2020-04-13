نيللي كريم ضيفة “أبلة فاهيتا” في لايف من الدوبلكس

انتهت النجمة نيللي كريم، من تسجيل حلقة في برنامج”أبلة فاهيتا” لايف من الدوبلكس، والذي يعرض على شاشة “ON-E”، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءَ.

وشاركت نيللي جمهورها، على خاصية الاستوري المتواجدة بـ”انستجرام”، بصورة من كواليس تصوير الحلقة مع فاهيتا، وعلقت عليها قائلة: “قريبًا”.

وبعد غياب اقترب من العامين، عاد برنامج “أبلة فاهيتا” من جديد على على شاشة قناة “ON E”، حيث تم عرض الحلقة الأولى من البرنامج الأسبوع الماضي، وكان الضيف الأول مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش.

وعرضت الأغنية الدعائية الأولى للحلقة، والتي تتحدث عن فيروس كورونا المتفشي وفرض حظر التجوال في مصر، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، وهم الفنان أحمد صلاح حسني والمطرب أمير عيد وزوجته والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش.

وحرص القائمون على البرنامج، على عدم استضافة الجمهور كالعادة في الاستوديو، وذلك منعًا للتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستشهدت فاهيتا بذلك ساخرة من النجمة روجينا، والتي احتفلت بذكرى ميلادها في ظل هذه الظروف بدون أصدقائها.

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