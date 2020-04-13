بصورة من "عمر وسلمى" تامر حسني يوضح حالته في العزل المنزلي

يحرص الفنان تامر حسني خلال هذه الفترة التواصل مع جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم حول ‏الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خاصة مع حالة العزل المنزلي التي تعيشها أغلب مدن العالم.‏

شارك حسني عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على Instagram صورة يتداولها رواد السوشيال ميديا كـ "كوميك" للمزاح حول ‏بعض الأشخاص الذين يتابعون أخبار فيروس كورونا باهتمام شديد مما يؤثر على حالتهم وحالة من حولهم المزاجية.‏

كتب حسني معلقًا على الكوميك: "أنا بقيت كده فعلًا وكل اللي حواليا الصورة اللي تحت".‏

‎‎صورة‎‎

‏"عمر وسلمى" من بطولة تامر حسني، مي عز الدين، ميس حمدان، عزت أبو عوف، مروة عبد المنعم، رامي وحيد، ثريا إبراهيم، ‏ممصطفى هريدي، رحاب الجمل، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.‏

على جانب آخر، كان تامر حسني أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل‎.‎

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وكتب الآتي: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية ‏بوقف ‏كافة ‏الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس‎

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