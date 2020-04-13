القاهرة - لايف ستايل
يحرص الفنان تامر حسني خلال هذه الفترة التواصل مع جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم حول الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خاصة مع حالة العزل المنزلي التي تعيشها أغلب مدن العالم.
شارك حسني عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على Instagram صورة يتداولها رواد السوشيال ميديا كـ "كوميك" للمزاح حول بعض الأشخاص الذين يتابعون أخبار فيروس كورونا باهتمام شديد مما يؤثر على حالتهم وحالة من حولهم المزاجية.
كتب حسني معلقًا على الكوميك: "أنا بقيت كده فعلًا وكل اللي حواليا الصورة اللي تحت".
صورة
"عمر وسلمى" من بطولة تامر حسني، مي عز الدين، ميس حمدان، عزت أبو عوف، مروة عبد المنعم، رامي وحيد، ثريا إبراهيم، ممصطفى هريدي، رحاب الجمل، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.
على جانب آخر، كان تامر حسني أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل.
وكتب الآتي: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس
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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من "عمر وسلمى" تامر حسني يوضح حالته في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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