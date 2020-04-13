يانا جمال تناشد متابعيها بالالتزام بالتوجيهات التى تصدرها الدولة

القاهرة - لايف ستايل
طلبت الفنانه الاستعراضية الروسية « يانا جمال » جمهورها ومتابعيها الابتعاد عن التشاؤم و دعوة للتفاؤل.
وقالت «يانا جمال » فى تصريحات صحفية علينا الابتعاد عن التشاؤم ونكون متفائلين ولازم كلنا نكون ايجابيين و ونبعد كلنا عن التشاؤم و عن كل الأفكار السلبية .
وأضافت مفيش حاجه لما نستحمل كمان اسبوعين تانى فى البيت المهم سلامة صحتك وصحة أولادك و سلامة البلد .
وأكدت علينا الالتزام بالتوجيهات التى تصدرها الدولة و وزارة الصحة ،خليك بالبيت من أجل سلامتك وسلامة اسرتك و بلدك .
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