يانا جمال تناشد متابعيها بالالتزام بالتوجيهات التى تصدرها الدولة

طلبت الفنانه الاستعراضية الروسية « يانا جمال » جمهورها ومتابعيها الابتعاد عن التشاؤم و دعوة للتفاؤل.

وقالت «يانا جمال » فى تصريحات صحفية علينا الابتعاد عن التشاؤم ونكون متفائلين ولازم كلنا نكون ايجابيين و ونبعد كلنا عن التشاؤم و عن كل الأفكار السلبية .

وأضافت مفيش حاجه لما نستحمل كمان اسبوعين تانى فى البيت المهم سلامة صحتك وصحة أولادك و سلامة البلد .

وأكدت علينا الالتزام بالتوجيهات التى تصدرها الدولة و وزارة الصحة ،خليك بالبيت من أجل سلامتك وسلامة اسرتك و بلدك .

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