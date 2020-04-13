كارول سماحة تكمل كتابة "مش هعيش" بعد مرور عام

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أنها استغلت فترة الحظر المنزلي، لتكمل كتابة أغنية بدأت في كتابتها منذ عام.
ونشرت كارول سماحه و تغريدة عبر حسابها على تويتر كتب فيها:
"حاليا وخلال الحجر المنزلي، عم كمل كتابة أغنية سبق وبدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها: (قصة حياتي عالمسرح)، أغنية تخصني جدا، وهي في نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقي يعشق المسرح وبعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد إن شاء الله".
ومن ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغنياتها المصورة رسميا، والتي تحمل اسم "مش هعيش".
الأغنية تم طرحها عبر قناة كارول سماحة على YouTube، هى عمل جديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة، باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.
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