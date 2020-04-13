الحجار وأليس في بلاد العجائب ضمن فعاليات «الثقافة بين إيديك» 12 أبريل

القاهرة - لايف ستايل
تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على "يوتيوب"، غدا الأحد 12 أبريل، حفلا للنجم على الحجار، ضمن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، فى التاسعة مساء.
ويغنى الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها "يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلوانى، حرمًا يا سيدى وغيرها".
يسبق الحفل فى السادسة مساء العرض المسرحي "أليس فى بلاد العجائب" والذي يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعي لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم.
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