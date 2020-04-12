من جديد تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بتصريح جديد عن مشاعرها الدينية من خلال تغريدة لها على تويتر قالت فيها:"أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة، ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده".
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بعدها بقليل أضافت شيرين تغريدة أخرى قالت فيها : "زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها، دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشوفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، وأضافت شيرين :"أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي".
وتابعت شيرين حديثها بتغريدة أخرى قالت فيها: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب:"أواظب على الفروض والسنن ونفسي تحسو باحساسي وأنا بصلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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