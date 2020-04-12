شيرين عبد الوهاب:"أواظب على الفروض والسنن ونفسي تحسو باحساسي وأنا بصلي"

من جديد تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بتصريح جديد عن مشاعرها الدينية من خلال تغريدة لها على تويتر قالت فيها:"أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب ‏والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة، ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه ‏دلوقتي ده".‏

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بعدها بقليل أضافت شيرين تغريدة أخرى قالت فيها : "زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها، دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا ‏بيشوفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، وأضافت شيرين :"أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي".‏

وتابعت شيرين حديثها بتغريدة أخرى قالت فيها: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب ‏من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة ‏الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا.‏