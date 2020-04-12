احمد الفيشاوي ينشر صورة فنان عالمي نسخة من والده الراحل

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على انستقرام صورة للمطرب العالمي آلان جاكسون الذي يشبه إلى حد كبير والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي

وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة " وأخيرا عثرت على شبيه والدي فاروق الفيشاوي". ولاقت الصورة تفاعل كبير من محبي الفنان الشاب والده.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد وجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها بكلمات عبر حسابه على انستقرام قال فيها "كل سنة وانت طيبة وزي البدر المنور".

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وتفاعل عدد كبير من محبيه مع المنشور من بينهم أصالة التي كتبت له :"كلّ سنة وحبيبتك بألف خير".

وكانت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي قد أكدت في تصريحات صحفية أن موكلها تعرض للغش والخداع من قبل والدة لينا الفيشاوي حيث اوهمته بانهما سيسافران الى انجلترا من اجل استكمال تعليم ابنته على ان يزورو مصر في المناسبات والاعياد ويداومان على ذلك وهو ما لم يحدث وتكمل ان هذا الامر هو السبب وراء تقدم الفنانة سمية الالفي بدعوى قضائية ضد لينا ووالدتها من اجل ضم حضانة الطفلة اليها خصوصا ان المدرسة التي تدرس فيها لينا في لندن تنافي العادات والتقاليد المصرية التي تربينا عليها وهو ما يرفضه والدها بشكل حاسم.

وأضافت المحامية أن لينا تشكو من عدم انفاق والدها وجدها عليها مؤكدة أن جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي توفى وعليه ديون بسبب انفقاه كل ما يملك على علاج مرض السرطان الذي كان سببا في وفاته.

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