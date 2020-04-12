بعد 42 يوم سبب غريب لطلاق ابنة ميريل ستريب

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بعد مضي 42 يومًا فقط على زواجهما، أعلنت “جريس جومر”، ابنة الممثلة الأمريكية “ميرل ستريب” عن طلاقها من زوجها الموسيقار “تاي ستارثين” في 23 مارس الماضي.
وأعلنت “جريس” عن انفصالها عن زوجها بعد البدء في مجريات قضية الطلاق السارية حاليا بين الثنائي، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.
وكانت “جريس” أتمت زواجها من “تاي” في 10 يوليو 2019، وبعد نحو 42 يومًا, وتجديدا في 21 أغسطس من العام نفسه أعلن الثنائي انفصالهما بنية الطلاق.
وحصلت “جريس” على قرار الطلاق الرسمي من محكمة كاليفورنيا العليا في نهاية مارس الماضي، وكان السبب الاختلافات الجذرية بين الثنائي التي لم تتحملها مع الوقت.
وأنهت بذلك العلاقة بعد مرور 3 سنوات على إعلان ارتباطهما غير الرسمي.
وكان لقاؤهما الأول أثناء مشاركتهما في تصوير فيلم “النهر المتوحش” في عام 1993 وكانا حينها في السابعة والـ13 من العمر على التوالي.
و”جريس” ولدت في 9 مايو 1986 بنيويورك. ولها ثلاثة أشقاء هم: هنري (40 عامًا)، و”مامي” (36 عامًا) و”لويزا” (28 عامًا). ونالت جائزة المسرح العالمي في عام 2011.
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