فيديو: الهام شاهين تطالب بوقف تصوير مسلسلات رمضان فورا



طالبت الفنانة المصرية الهام شاهين وقف تصوير مسلسلات رمضان فورا حرصا على حياة نجوم الفن والفنيين المتواجدين في مواقع التصوير، مشيرة إلى أن بعض المسلسلات توقف تصويرها بالفعل حرصا على حياة العاملين فيها وذكرت صراحة مسلسلي تقاطع طرق للنجمة منى زكي وهجمة مرتدة للفنان أحمد عز، واقترحت خلال مداخلة هاتفية مع قناة سكاي نيوز عربية استكمال تصوير الأعمال التي تتبقى لها أياما قليلة فقط.

تابعت اقتراحها قائلة: تصوير بعض المسلسلات ما زال مستمر، لكنني أرى أنه بالنسبة لأولئك الذين لن يتمكنوا من إنهاء الحلقات كاملة قبل حلول شهر رمضان، فبإمكانهم عرض 15 حلقة فقط، أو أيا كان عدد الحلقات التي انتهوا من تصويرها، وعرض البقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

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وقالت ان المقترح المقدم منها يضمن مصالح جميع الأطراف وأضافت: بهذه الطريقة سيتواجدون على الشاشة في رمضان، لكن دون أن يتسبب ذلك في أذية الفنانين أو من يعملون وراء الكاميرات.



ورفضت الهام التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ومن أهمها البقاء في المنزل وقالت: وجودنا في البيت سيقضي على الفيروس، فعند شفاء من أصيبوا بالمرض فعلا، وبقاء البقية في منازلهم دون التعرض للعدوى، فإن الوباء سينتهي نتيجة محاصرة الفيروس، كما حدث في الصين.



واعترفت شاهين أنها لم تدرك خطورة الفيروس في بداية الأزمة، وقالت: كنت كالكثيرين غيري.. لم أتوقع أن حجم الوباء سيكون عالميا بهذا الشكل، وأنهيت تصوير فيلم شاءت الصدفة ان يكون اسمه (حظر تجول) في الرابع من مارس، أي عندما كان المرض منتشرا في الصين.



واختتمت: لم أتخيل أن يصل كورونا إلى مصر، وبالتالي لم آخذ الموضوع بجدية، لكنني أدعو الناس الآن إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والبقاء في بيوتهم، حفاظا على صحتهم وصحة أحبائهم، وسلامة بلدهم.