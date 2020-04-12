صور: رسالة مؤثرة من شريهان لضرتها إسعاد يونس في عيد ميلادها

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في تأكيد على عمق العلاقة التي تجمعهما، عايدت الممثلة المصرية شريهان ضرتها الفنانة إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 12 وغردت قائلة: كنتي ولا زلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة.
أضافت: كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة.
جمهور شريهان احتفل معها بعيد ميلاد إسعاد، وروج البعض لمقترح أن تحل شريهان ضيفة على برنامج يونس "صاحبة السعادة" مؤكدين أن الحلقة إذا تم تصويرها ستكون للتاريخ.
وتعد العلاقة بين الضرتين إسعاد وشريهان وزوجهن علاء الخواجة "مثالية" خاصة وأن إسعاد تولت رعاية ابنتي شريهان "لولوة وتالية" طوال فترة معاناة الأخيرة مع مرض السرطان، بينما تعتبر شريهان ابن إسعاد عمر بمثابة ابنها، وأكدت أن زوجته تالا تعد ابنة ثالثة لها وقد ظهرت في حفل زفافهما وهي ترقص فرحا.
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