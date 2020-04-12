هكذا ردت ميساء مغربي على شائعة تعاطيها المخدرات

ردت الفنانة المغربية ميساء مغربي، على شائعات تم تداولتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تورطها في قضية مخدرات في دبي، مؤكدة أن الشائعة لا أساس لها من الصحة.



وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع، نسأل الله أن يعيننا على فيروس كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية.. التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم، اللهم بلغنا رمضان.. خليك في البيت.



يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تغريدة لمتخصص كويتي في الشؤون الأمنية والحوادث، ادعى القبض على مشهور خليجي معروف، برفقة ابن خالته، وصديقتهم السورية التي تدعي دائماً بأنها سعودية، ثم أكد ان التحقيقات شهدت تردد اسم ممثلة مغربية مقيمة في دبي على وكر المخدرات في الداون تاون في دبي من أجل التعاطي.

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وأضاف: اعترافات المشهور الذي لا يزال محتجزا لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!

وخمن البعض أن المقصودة هي ميساء مغربي لأنها الوحيدة التي شاركت المشتبه فيه بطولة فيلم "وان تو ثري اكشن".