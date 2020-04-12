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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد رمضان يرد على رفض أحمد فهمي التمثيل معه والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
بعد أن اعترف الفنان أحمد فهمي عن رفضه أن تشارك زوجته الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2020، وأكد أنها طلبت رأيه قبل إبداء موافقتها، ولكنه نصحها برفض العرض لأن الدور غير مناسب لمكانتها الفنية فهمي أشار أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق، إلى أنه قال نصيحته لزوجته فقط ولكنه لم يمنعها مشيرا إلى أنه لا يتدخل في عمل زوجته ويقدم النصيحة للمشورة فقط.
وأضاف الفنان أحمد فهمي، إنه يرفض التعاون مع الفنان محمد رمضان في أي عمل فني، مبررًا ذلك باختلاف مدرستهما في التمثيل.
من جانبه علّق رمضان على هذه التصريحات، بنشر مقطع من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“ من لقاء سابق لفهمي منذ سنوات، أشاد فيه بموهبة رمضان.
وفي الفيديو الذي نشره رمضان، قال فهمي: "مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جداً، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل زيه،. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا“.
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Mohamed Ramadan✔@Mohamed_Ramadan
April 11, 2020
يذكر أن أحمد فهمي هاجم "رمضان" بسبب واقعة "الطيار المفصول" أشرف أبو اليسر، وتسببه في وقفه عن العمل، كما انتقد تخليه عنه، خاصة بعدما خسر مصدر رزقه.
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