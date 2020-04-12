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شكرا لقرائتكم خبر عن صور: شريهان تهنئ ضرتها إسعاد يونس بعيد ميلادها: كنتي وستظلى صاحبة السعادة والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
وجهت النجمة المصرية شريهان تهنئة خاصة إلى ضرتها الفنانة إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 12 ابريل، ووصفتها عبر حسابها بموقع تويتر ب"صاحبة السعادة" وهو اسم البرنامج الأسبوعي الذي تقدمه إسعاد ويحقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات السابقة.
شريهان تخلت عن عادتها اليومية بتقديم الأدعية الدينية للتحصين من فيروس كورونا، وخصصت حسابها عبر موقع تويتر اليوم للاحتفال بعيد ميلاد ضرتها الفنانة إسعاد يونس وغردت قائلة: كنتي ولا زلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة.
أضافت: كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة.
جمهور شريهان احتفل معها بعيد ميلاد إسعاد، وروج البعض لمقترح أن تحل شريهان ضيفة على برنامج يونس "صاحبة السعادة" مؤكدين أن الحلقة إذا تم تصويرها ستكون للتاريخ.
وتعد العلاقة بين الضرتين إسعاد وشريهان وزوجهن علاء الخواجة "مثالية" خاصة وأن إسعاد تولت رعاية ابنتي شريهان "لولوة وتالية" طوال فترة معاناة الأخيرة مع مرض السرطان، بينما تعتبر شريهان ابن إسعاد عمر بمثابة ابنها، وأكدت أن زوجته تالا تعد ابنة ثالثة لها.
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