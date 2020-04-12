بالفيديو.. شيماء سيف متهمة بسبب فيروس كورونا

الأحد 12 أبريل 2020

بعد أن قام مواطن مصري بنشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي حملة للوقاية من فيروس كورونا باسم "اترزع في بيتك"، وطلب من أصدقائه وصديقاته الذين تنوعت جنسياتهم أن يشاركوه بتسجيل فيديو قصير يقولون فيه "اترزع في بيتك" باللغة العربية.‏



إتُهمت الفنانة شيماء سيف بالسرقة، من قِبل المواطن المصري، الذي قام بالحملة للوقاية من فيروس كورونا، وإنتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، وتم نشره عبر صفحات وحسابات مختلفة كان من ضمنها حساب سيف، التي أضافت مقطعاً من تصويرها إلى نهاية الفيديو، وظهرت فيه مع زوجها.

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وبعد إضافة سيف مقطع الفيديو لها مع زوجها إلى الفيديو الأصلي، انتشر الفيديو مجدداً عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات الأخبار الفنية، على أساس أنها هي من أطلقت الحملة، ولم تعلّق سيف بالنفي أو تنسب الفيديو إلى نفسها، ولكنها إكتفت بالتعليق "شوفوه للآخر“.

إلا أن صاحب الفيديو الأصلي، قام حملة مضادة ضد سيف، متهماً إياها بسرقة مجهوده وفكرته، ونسبها إلى نفسها، مصوّراً فيديو جديداً شاركه فيه أصدقاؤه الأجانب، ولكن هذه المرة بعنوان: "الفيديو مش بتاعك يا شيماء".

يذكر أن شيماء سيف كانت تستعد لتصوير أول بطولة مطلقة لها مع الفنان الشاب عمرو وهبة من خلال مسلسل سيعرض خلال موسم رمضان هذا العام لكن المشروع لم يكتمل بسبب أزمة فيروس كورونا وتقيد الحركة التي فرضته أغلب دول العالم.