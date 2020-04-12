شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Extraction فى 24 إبريل والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 طرحت شبكة نيتفليكس الإعلان التشويقى لفيلم Extraction الذى يجرى عرضه فى 24 إبريل الجارى، ويلعب بطولته «كريس هيمسورث»، ويجسد خلاله شخصية «تايلر ريك» أحد الجنود المرتزقة الذى ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة تعد أخطر عملية إنقاذ سيقوم بها فى حياته، حيث تم اختياره لاستعادة الابن المخطوف لأحد أكبر عتاة الجرائم الدولية المسجونين، ولكن وسط العالم الخفى لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبى فى خطر طوال الوقت.

هذا الفيلم الملىء بالإثارة والحركة والتشويق من إخراج سام هارجراف. فيلم Extraction من إنتاج شركتى AGBO Films و TGIM Films، Inc، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتونى روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.

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