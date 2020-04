شراكة بين«Osn» و«ديزنى» لعرض أحدث الأفلام

الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت osn عن حصولها على حقوق البث الحصرى لأعمال Disney الأصلية الجديدة من شركة والت ديزنى في الشرق الأوسط، وقال باتريك تيليوكس، الرئيس التنفيذى لشبكة OSN: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة Disney وتقديم أجمل وأشهر قصصها التي نالت إعجاب الكبير والصغير، وتشكل إضافة أعمال Disney+ الأصلية إلى شبكتنا الترفيهية إنجازاً هاماً وإضافة قيّمة، تؤكد على التزامنا المستمر بتقديم محتوى متميز من أهم استديوهات الإنتاج السينمائى العالمية. وكشفت osn عن قائمة أعمال ديزنى من الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والمتنوعة التي ستقدمها خلال هذه الفترة، بما فيها The Mandalorian، أول مسلسل للسلسلة الملحمية حرب النجوم Star Wars؛ وLady and the Tramp، النسخة الجديدة لأحد أروع أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية التي تم إنتاجها في عام 1955.



ومسلسل High School Musical: The Musical: The Series، المأخوذ عن سلسلة الأفلام الشهيرة مع سيناريو وقصة جديدة، حيث تدور أحداثه في مدرسة إيست هاى؛ ومسلسل Marvel›s Hero Project الذي تدور أحداثه حول أطفال مميزين يحققون إنجازات هامة في مجتمعاتهم، والمسلسل الوثائقى The World According to Jeff Goldblum من ناشونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى فيلم Aladdin «علاء الدين» من بطولة ويل سميث، وفيلم The Lion King الذي ترشح لجائزة الأوسكار.

وقال أميت مالهوترا، المسؤول الإقليمى في «والت ديزنى»: «نستبعد في المستقبل القريب إطلاق +Disney كخدمة مستقلة للمحتوى الترفيهى في المنطقة، ولكن يُسعدنا التعاون مع شبكة OSN لتقديم المحتوى الحصرى لأعمال Disney+ الأصلية لمشاهدينا في الشرق الأوسط».