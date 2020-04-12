شارك فيها فنانون وإعلاميون: «الحيوانات الأليفة لا تنقل كورونا» حملة لمنع قتل الكلاب والقطط

الأحد 12 أبريل 2020

منذ انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» حول العالم، بدأت تظهر المخاوف على بعض أصحاب الحيوانات الأليفة من نقل القطط والكلاب العدوى إليهم، وتخلصوا منهما إما عن طريق تركهما بالشوارع، أو قتلهما، وانتشرت العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى فى الآونة الأخيرة، تحمل الكثير من العنف والتحريض ضدهما، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الحيوانات الأليفة غير ناقلة لفيروس كورونا ولا تشكل أى خطر.



ودشن بعض الشباب هاشتاجا داعمًا للحيوانات الأليفة وهو «القطط والكلاب لا تنقل الكورونا.. ارحموا من فى الأرض»، والذى شارك فيه عشرات الفنانين والإعلاميين، بتصوير فيديو لهم مع حيواناتهم وهم ينصحون الناس بعدم التخلص منهما والرأفة بهما.

وشارك فيه المخرج عمرو سلامة، الذى ظهر فى منزله مع كلبه قائلًا: «دى جريمة بشعة.. ومسؤوليتك أنت، حافظ عليهم». وأوضح الفنان شريف رمزى: «ادخلوا بنفسكوا واتأكدوا من أن الحيوانات الأليفة غير ناقلة للعدوى، لأن فى ناس قتلت حيواناتها أو سربتها، وبقينا نشوف عنف فى الشوارع مؤخرًا»، وشاركت أيضًا فى الحملة زوجته الفنانة ريهام أيمن، وقالت: «حرام علينا بجد دى روح وما ينفعش نتخلص منها».

شيرين رضا تشارك فى الحملة

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وظهرت الفنانة علا رشدى مع أولادها وكلبها فى فيديو، وتحدثت ابنتها ميلا قائلة: «الحيوان ده واحد من العيلة ماينفعش نتخلص من فرد عندنا»، وقال الإعلامى شريف مدكور: «إزاى قادر تتخلى عن كلبك بالسهولة دى»، وهنادى مهنا: «ده فرد منكوا كبر وعاش معاكوا ما ينفعش تتخلوا عنه»، وشرين رضا التى عرفت بتربيتها لعشرات الحيوانات فى منزلها، ظهرت مع قطتها وقالت: «أنا عمرى ما هتخلى عن حيواناتى أنت كمان متعملش كده»، ودنيا سمير غانم: «الحيوانات والقطط مش بينقلوا فيروس كورونا ده مش كلامى ده كلام منظمة الصحة العالمية».

وشارك أيضًا بالحملة هانى عادل، والإعلامية إيمان الحصرى، والإعلامية شيرين حمدى، وبسنت شوقى، وإنجى وجدان وأحمد فهمى، ومريم الخشت، وتارا عماد وغيرهم من الفنانين.