خريطة عرض مسلسلات رمضان على الفضائيات المصرية (انفوجراف)

الأحد 12 أبريل 2020

كشفت القنوات المصرية عن الخريطة النهائية لقائمة مسلسلاتها الرمضانية ٢٠٢٠، والتي تخطت أكثر من ٢٠ مسلسلا.



ويشهد العام الحالي عودة أكثر من نجم منهم عادل إمام ويسرا ويوسف الشريف ونبيلة عبيد ونادية الجندي، بينما شهد الموسم خروج منى ذكي وأحمد عز وهند صبري وهيفاء وهبي.

وقررت قناة mbc مصر دخول السباق الرمضاني بـ4 مسلسلات وست كوم وبرنامج، والمسلسلات هي «سكر زيادة» بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي، و«اتنين في الصندوق» حمدي الميرغني وأوس اوس، و«لعبة النسيان» بطولة دينا الشربيني ومحمود قاييل، و«ست كوم» بعنوان «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق» بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام، بالإضافة إلى برنامج "اغلب السقا" للفنان أحمد السقا تقدمه رزان مغربي.

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وعلى قناة الحياة تعرض مسلسلات «الفتوة» ياسر جلال ومي عمر، و«لما كنا صغيرين» بطولة محمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي، ومسلسل «بـ١٠٠ وش» نيللي كريم واسر ياسين ومسلسل «عمر ودياب» لمصطفى خاطر وعلى ربيع.

أما قناة on فتعرض مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، ومسلسل «رجالة البيت» بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، و«فرصة تانية» بطولة ياسمين صبري ودياب وآيتن عامر، ومسلسل «النهاية» بطولة يوسف الشريف، ومسلسل «عمر ودياب» لمصطفى خاطر وعلي ربيع.

وتعرض قناة dmc مسلسل «فالانتينو» بطولة عادل إمام، و«البرنس» بطولة محمد رمضان، و«لما كنا صغيرين» بطولة محمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي، و«فرصة تانية» بطولة ياسمين صبري ودياب وآيتن عامر، و«رجالة البيت» بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.

أما قناة cbc فتعرض مسلسل «ليالينا» بطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين، و«دهب عيرة» ليسرا، و«فرصة تانية» بطولة ياسمين صبري ودياب وآيتن عامر، ومسلسل «ونحب تاني ليه؟» بطولة شريف منير وياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.

وتدخل قناة النهار السباق الرمضاني هذا العام بمسلسلات «سلطانة المعز» بطولة غادة عبدالرازق، و«شاهد عيان» لحسن الرداد، و«ولاد إمبابة» لسمير غانم وسعد الصغير، و«القمر آخر الدنيا» لبشرى.

أما قناة «صدى البلد» فتعرض مسلسلات «جمع سالم» لزينة، و«شاهد عيان» لحسن الرداد، و«ولاد إمبابة» لسمير غانم وسعد الصغير.