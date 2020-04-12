البطولة المنفردة تسيطر على مسلسلات رمضان 2020

الأحد 12 أبريل 2020

سيطرت البطولة المنفردة على نصف مسلسلات شهر رمضان المقبل، الذي يشهد نحو 20 عملا تليفزيونيًا، إذ انفرد عدد من نجوم الدراما بأدوار البطولة في نحو 10 أعمال، مثل عادل إمام ويسرا ويوسف الشريف ومحمد رمضان وبشرى.



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بعد غيابه العام الماضي، يقدم الفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو» من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول شخصية نور عبدالمجيد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

تعود الفنانة يسرا ببطولة مسلسل «خيانة عهد»، بعد تغيير اسم المسلسل من «دهب عيرة»، وتدور أحداثه حول عائلة مترابطة تواجه عدة مشكلات.

ويقدم الفنان محمد رمضان مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول علاقات أسرية، ويقدم "رمضان" شخصية «ناصر البرنس»، ويدخل في صراع على الميراث مع أشقائه.

وتقدم الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل «سلطانة المعز»، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير، وتقؤدي "غادة" دور بائعة كبدة.

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ولأول مرة، تؤدي بشرى دور بطولة منفردة في مسلسل «القمر آخر الدنيا»، من تأليف وإخراج تامر حمزة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

بينما تحصل ياسمين صبري على البطولة المنفردة للمرة الثانية في مسلسل «فرصة تانية»، وتؤدي دور «ملك» التي ترفض الزواج، حتى تلتقي بشخص يغير فكرتها عن الزواج.

وبعد غياب عامين، يعود الفنان يوسف الشريف لتقديم مسلسل «النهاية»، ويحكي عن مهندس من زمن المستقبل البعيد الذي لا يتكيف مع التكنولوجيا، وتحدث المفاجأة عندما يقابل شخص مستنسخ منه.

وتقوم زينة ببطولة مسلسل «جمع سالم» الذي بدأ تصويره منذ فترة قصيرة، ويحاول صناع العمل تقديمه في المارثون الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لحل قضية التبني والمشاكل الأسرية.

ويقدم حسن الرداد البطولة المنفردة في مسلسل «شاهد عيان» الذي تدور أحداثه حول قصة حياة ضابط شرطة وعلاقته بزوجتة وشقيقاتها.

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