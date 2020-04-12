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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فرض الحجر الصحي على منى زكي ! والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أكدت الممثلة المصرية منى زكي أنها لا تخضع للحجر الصحي، بعدما أشيع عن إصابة مساعدتها بفايروس كورونا، واختلاطها بالعاملين بمسلسلها الجديد «تقاطع طرق» الذي كان مقررا عرضه في رمضان القادم.
وقررت أسرة المسلسل حسم الجدل المثار حاليا بشكل نهائيا، إذ أصدرت بيانا نشرته منى زكي على حسابها في «أنستغرام» أكدت فيه أنه لا صحة لما أشيع عن خضوعي للحجر الصحي نتيجة إصابة مساعدتي بالفايروس المستجد، وأطمئنكم بأن الجميع بصحة جيدة. وأضافت: منذ صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء في 24 مارس الماضي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، التزمت أسرة المسلسل بتأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة، والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين، حفاظاً على صحة العاملين بالمسلسل وتماشياً مع قرارات الدولة.
وتابعت زكي: «يشارك في المسلسل عدد من الممثلين الأجانب الذين تعذر حضورهم لمصر في ظل وقف حركة الطيران بين الدول، ما أدى إلى خروج المسلسل من السباق الرمضاني القادم، خصوصا أن فريق العمل يرفض تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة الدراما، لافتة إلى أنه لن يتم تحديد موعد عرض العمل إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته».
ورغم خروج المسلسل من السباق الرمضاني، أوضحت أسرة العمل، الذي يشارك بطولته محمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، أن التصوير مستمر في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعدم تصوير أية مشاهد تتطلب وجود تجمعات.
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