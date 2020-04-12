شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يعلن فتح مقابر عائلته لضحايا «كورونا» من الأطقم الطبية والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 أعلن الفنان عمرو سعد، تقديم مدافن عائلته الخاصة، لضحايا فيروس «كورونا» من الأطباء والممرضين والعاملين بالأطقم الطبية، المواجهين لفيروس «كورونا».

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه مستعد أن يساعد أسرة متوفي الأطقم الطبية، ولم يتردد لحظة في المساعدة، قائلا: «مستعد أن أشيل النعش وأساهم في الدفن بأيدي إحنا مصريين رجالة ومش بنخاف، ونحترم قدسية الموت». وتابع: «مش معقول اللي أنا شوفته وشئ مخيف إحنا في وقت الحروب مكناش كدا ومش ممكن تكون ديه اخلاقنا، وهذا حادث فردي.. وديه حاجه غريبة علينا».

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