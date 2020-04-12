ختام فعاليات «المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء» أون لاين

الأحد 12 أبريل 2020

تحت عنوان «المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء» اختتمت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكى، المؤتمر العلمى الدولى الثانى «الفن الإفريقى أيقونة الإبداع»، الأربعاء، والذى قدم فعالياته على مدار يومين، عبر المنصة الرقمية وبطريقة «أون لاين» نتيجة الأحداث الجارية لتفشى فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.



من جانبه قال الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، نقيب المهن التمثيلية، إن المؤتمر يتضمن تقديم عدد من الأبحاث والعروض المختلفة، وتم عرضها بطريقة عبر المنصة الرقمية والذى يعتبره تجربة جديدة لـ «الأون لاين» بالنسبة لهم بالأكاديمية، مشيدًا بدور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في دعم الأكاديمية في المؤتمر العلمى.

وأضافت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة المؤتمر، نائب رئيس الأكاديمية، أن هذه السنة الثانية لتنظيم المؤتمر على التوالى بعد إثبات أهميته من منطلقاته في العام الماضى والذى أكد دور مصر الريادى في إفريقيا على المستوى الثقافى والإبداعى من خلال صرح أكاديمية الفنون والتى هي الأعرق والأقدم في إفريقيا والوطن العربى.

وأشارت إلى أن المؤتمر يُرسخ ضرورة التواصل مع الأكاديميين والفنانين في القارة الإفريقية للتعرف على ملامح الإبداع الإفريقى والثقافات الشعبية الإفريقية وعلاقاتها بالإبداع الفنى، لافتًة إلى أن المرأة كانت هذا العام محور أبحاث المؤتمر التي تمحورت حول ثقافتها وإبداعها وفنونها ورؤية الفنون لها وصورتها لدى فنانى العالم ومصر وكانت النتائج ثرية أمام المرأة الإفريقية وعمق ثقافتها وعطائها. وتابعت أنهم قد انتهوا من كافة الأطر العلمية والتحضيرات ليحمل المؤتمر كل جديد والذى شهد من قبل الحضور الطاغى والمميز من فنانين من إفريقيا وباحثين من كليات الفنون المتخصصة بالقارة السمراء مع إقامة السوق الشعبية لعرض المنتجات اليدوية والمعارض والمأكولات بهدف التعريف بدول القارة الإفريقية، بينما للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم سيتم إقامة الفعاليات من خلال تقنيات البنية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى.

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فنون وإبداع المرأة كانت أبرز محاور الفعاليات

واعتبرت الدكتورة إيمان مهران، مقرر المؤتمر، أن المرأة الإفريقية أيقونة الإبداع الإفريقى والإنسانى، مشيرًة إلى أنهم ناقشوا محاور كثيرة بالمؤتمر وارتبطوا بمعاهدهم العريقة سواء في أكاديمية الفنون، والمعهد العالى للسينما، المعهد العالى للنقد الفنى، المعهد العالى للفنون الشعبية، ومعهد الكونسرفتوار، والباليه، لافتًة إلى أن هناك العشرات من الأبحاث والتى بلغت 70 بحثا، وسيتم طباعة كتاب، والذى اختلف عن المؤتمر السابق حيث شارك بالمؤتمر أكثر من 15 دولة، مشيدًة بكافة الدول المشاركة بالمؤتمر.

وتضمنت الفعاليات 7 جلسات نقاشية، والتى تأتى تحت عناوين مختلفة من بينها، «المرأة كما جسدتها السينما الإفريقية»، «إشكالية الكتاب النسوية في السينما»، و«بالتطبيق على سينما العالم الثالث»، وكذلك «المرأة كما تناولتها السينما التسجيلية المصرية»، أفلام المخرجة عطيات الأبنودى كنموذج، وبمشاركة عدد من الباحثين من الدول المختلفة، ودراسة عن دور المنتجة السينمائية الإفريقية، ودراسة حالة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، و«المرأة في المسرح الأفريقى»، وكذلك جلسة بعنوان «المرأة وطقوس الشعوب الإفريقية». كما تضمنت الفعاليات مناقشة للباحث محمد أبوشنب، حول دور المرأة النوبية في ترسيخ الموروثات الشعبية، ومناقشة العادات في الميلاد كنموذج، بالإضافة إلى مناقشة «الصياغات الفنية للمرأة النوبية في أعمال تحية حليم» والتى ألقتها الباحثة فاطمة فاروق.