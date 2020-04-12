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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط رقص هيفاء وهبي.. إليسا تطرح آخر أغانيها من الحجر المنزلي (فيديو) والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، آخر أغانيها «هنغنى كمان وكمان»، مساء السبت، والتي سجلتها خلال الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس «كورونا».
وشهدت الأغنية الجديدة حضورًا لافتًا للفنانة هيفاء وهبي، التي ظهرت وهي تستمع إلى الأغنية وترقص على كلماتها، وذلك عبر خاصية الاتصال بالفيديو كول.
كما ظهر في الأغنية العديد من جمهور إليسا، وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.
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No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H— Elissa (@elissakh) April 11, 2020
Elissa✔@elissakh
No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere
No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H— Elissa (@elissakh) April 11, 2020
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