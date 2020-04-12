فن ومشاهير

وسط رقص هيفاء وهبي.. إليسا تطرح آخر أغانيها من الحجر المنزلي (فيديو)

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الأحد 12 أبريل 2020

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، آخر أغانيها «هنغنى كمان وكمان»، مساء السبت، والتي سجلتها خلال الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس «».

وشهدت الأغنية الجديدة حضورًا لافتًا للفنانة هيفاء وهبي، التي ظهرت وهي تستمع إلى الأغنية وترقص على كلماتها، وذلك عبر خاصية الاتصال بالفيديو كول.

كما ظهر في الأغنية العديد من جمهور إليسا، وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.

 

 

 

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No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H

— Elissa (@elissakh) April 11, 2020
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Elissa@elissakh

No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere ????????❤️

 YouTube at ???? ‎@YouTube

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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