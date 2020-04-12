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شكرا لقرائتكم خبر عن قدرات غير عادية.. ماجد المصرى يرفع الأثقال بدون يديه على "تيك توك" والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
فى مقطع كوميدى وساخر، ظهر الفنان ماجد المصرى فى فيديو جديد على حسابه على"تيك توك"، وهو يرفع أثقال فى حديقة منزله بإصبع واحد فقط، لكن بعد ثانيتين فقط، يرفع يده فيما تظل الأثقال تُرفع وحدها، ثم يعود لحملها بنفس الإصبع.
ماجد المصرى نشر الفيديو على إنستجرام، وتيك توك، وعلق على الفيديو قائلا "صباح الرياضة العنيفه"، حيث يظهر أن هناك شخصين يرفعان الأثقال، ولا يظهران فى الكادر، ليبدو وكأن ماجد هو من يرفعه.
ماجد المصرى
وكان الفنان ماجد المصرى، وجه الشكر والتقدير للأطباء "جيش مصر الأبيض"، وللشرطة المصرية في مكافحتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في محاولة التصدي لتفشى هذا الوباء المنتشر في كل دول العالم.
ماجد المصرى فى فيديو تيك توك
ونشر ماجد المصرى فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: كل الشكر والتقدير لشعب مصر الحبيب والأطباء وطاقم التمريض المصرى ورجال الشرطة وكل الناس اللى بتحاول تحافظ على الشعب المصرى ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.
ويغيب النجم ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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