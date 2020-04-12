إليسا ترد على وليد ناصيف: خليك محضر خير ونانسي صديقتي.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اللبنانية إليسا على اتهامات المخرج وليد ناصيف لها بسرقة فكرة كليب أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" من مواطنتها الفنانة نانسي عجرم.

وأثارت تغريدة للمخرج اللبناني حالة من الجدل عبر موقع تويتر، بعدما ألمح إلى أن نانسي عجرم كانت السباقة إلى تنفيذ الفكرة التي تعتمد على مشاركة معجبيها في الكليب عبر فيديو بشكل جماعي، ما أثار حفيظة بعض المتابعين وكذلك إليسا التي رأت بأن ما أدلى به وليد ناصيف لم يكن ملائما للأوضاع التي يشهدها العالم.

وقال ناصيف في تغريدته: "نانسي عجرم أول فنانة دخلت عبر الإنترنت مع معجبيها عام 2013"، لترد عليه إليسا بتغريدة أكدت فيها أنها لم تدعِ أنها أول من اعتمدت تلك الفكرة مؤكدة أنها لجأت إليها فقط في ظل الأوضاع الراهنة التي نشهدها بسبب تفشي فيرس كورونا، إذ قالت له: "خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالأصل وبالحجر طبقناها، انت صديق ونانسي صديقتي فا زراع حب تتحصد حب".

وأصدرت إليسا كليب أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، وفاجأت متابعيها بمشاركة النجمة هيفاء وهبي في الكليب بالرقص عبر الفيديو، بالإضافة إلى مشاركة العديد من معجبيها وأصدقائها حول العالم في نفس الفيديو.

وكانت هيفاء وهبي قد كشفت أن إليسا أرسلت إليها الأغنية لتكون أول من يسمعها وكتبت على تويتر: "إليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من امبارح ما وقفت اسمعها، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان وهنرقص عالأحزانNananna حصلت على الغنية"، وعبرت إليسا عن سعادتها بمشاركة هيفاء بالكليب إذ قالت: "لم يكن أحد ليجعل هذه الأغنية فرحة بهذه الطريقة أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص والمميز".

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وإليسا كانت قد حمست معجبيها وعرضت عليهم قبول مشاركتهم ليكونوا جزءا من الكليب، فأرسلوا إليها فيديوهاتهم من جميع أنحاء العالم بعدما أعلنت في بوست سابق قالت فيه عبر إنستغرام: "إلى كل محبيني في جميع أنحاء العالم، يمكنكم أن تكونوا جزءا من حفل إطلاق الأغنية عبر الإنترنت! أرسل فيديو لنفسك تخبرنا لماذا تريد أن تكون جزءًا من الحفل.. أو انشر فيديو ترقص فيه على أي من أغنياتي".