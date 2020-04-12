بأغنية "سماح كوباية" شيرين يحيى تعود للظهور

القاهرة - لايف ستايل
لجأ عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة لتطبيق الفيديوهات TikTok لتمضية الوقت خلال العزل المنزلي الذي تعيشه أغلب مدن العالم بسبب فيروس كورورنا.
ظهرت المطربة الشابة شيرين يحيى على تطبيق الفيديوهات أيضًا، وعادت للتفاعل مع جمهورها قبل أيام، ونشرت مقطع فيديو وهي تقلد أغنية "سماح كوباية" التي تصدرت قائمة التريند مؤخرًا.
يذكر أن شخصية "سماح كوباية" و"أحمد" قدمهما اليوتيوبر خالد مختار، وكان آخر فيديو ظهرت فيه سماح تروي معاناتها مع طليقها الذي اختطف ابنها.
يشار إلى أن شيرين يحيى كانت قد احتفلت في أغسطس عام 2018 بزفافها على رجل الأعمال محمود السيد في أحد فنادق القاهرة وسط حضور العديد من نجوم الفن.
وخلال الحفل قررت يحيى غناء جزء من أغنية "الحب كله" لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، لعريسها.
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