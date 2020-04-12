بأغنية "سماح كوباية" شيرين يحيى تعود للظهور

لجأ عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة لتطبيق الفيديوهات TikTok لتمضية الوقت خلال العزل المنزلي الذي تعيشه أغلب مدن العالم ‏بسبب فيروس كورورنا.‏

ظهرت المطربة الشابة شيرين يحيى على تطبيق الفيديوهات أيضًا، وعادت للتفاعل مع جمهورها قبل أيام، ونشرت مقطع فيديو ‏وهي تقلد أغنية "سماح كوباية" التي تصدرت قائمة التريند مؤخرًا.‏

يذكر أن شخصية "سماح كوباية" و"أحمد" قدمهما اليوتيوبر خالد مختار، وكان آخر فيديو ظهرت فيه سماح تروي معاناتها مع طليقها ‏الذي اختطف ابنها‎.‎

يشار إلى أن شيرين يحيى كانت قد احتفلت في أغسطس عام 2018 بزفافها على رجل الأعمال محمود السيد في أحد فنادق القاهرة ‏وسط حضور العديد من نجوم الفن‎.‎

وخلال الحفل قررت يحيى غناء جزء من أغنية "الحب كله" لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، لعريسها.

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