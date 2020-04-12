ابنة شقيق عمرو أديب تسرد تفاصيل رحلتها من أمريكا إلى الحجر الصحي

نشرت الفنانة منال سلامة زوجة المخرج عادل أديب شقيق عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو لابنتها اميره التى تتواجد فى الحجر الصحى بمرسى علم بعد عودتها من أمريكا.

بدأت أميرة فى سرد قصتها من بداية عودتها من أمريكا إلى مصر نظرا لما يمر به العالم من أحداث مأساوية بسبب فيروس كورونا و عدم التزام الشعب الأمريكي بإجراءات الوقاية فى الشوارع او المطارات وعدم ارتدائها أى كمامة أو جوانتيات أو تعقيمها لأنفسهم فهم لا يأخذون الوضع جاد مما يجعلهم فى أوائل الدول التى تفشى فيها الفيروس.

أوضحت اهتمام مصر بالإجراءات الوقائية و التزامهم فى المطار بارتداء الكمامات و التعقيم الدائم و ارتدائها القفازات بالإضافة إلى إجراءات التعقيم فى الأتوبيس و الفندق و تعقيم الحقائب الخاصة بالزوار و اختبار الفيروس وظهور النتيجة فى 10 دقائق و أكدت على اهتمام العمال فى الحجر بهم و وصفت الإقامة فى الحجر و الراحة التى يحظى بها أبناء مصر هناك.

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