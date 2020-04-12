شاهد سلاف فواخرجي تحتفل بعيد الفصح

احتفلت الفنانة السوية سلاف فواخرجي بعيد الفصح، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت "سلاف فواخرجي": "‏صورة وعلقت قائلة: "قيامة مجيد عيد والكل بخير".

تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة اليوم الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد يوم 19 من الشهر الجاري.

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