بإطلالة كاجول إنجي خطاب تستعرض جمالها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة الشابة إنجي خطاب صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت انجي في الصورة بإطلالة كاجوال، وارتدت تيشيرت باللون الاخضر وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة. يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. Advertisements قد يهمك أيضا: إنجي خطاب تتألق فى أحدث إطلالة بـ مكياج جذاب إنجي خطاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور

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