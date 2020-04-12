في عيد ميلاد الراقصة دينا تعرف على عمرها الحقيقي

القاهرة - لايف ستايل
تحتفل اليوم الراقصة دينا بعيد ميلادها الـ 56، فهي من مواليد 12 أبريل 1964.
ولدت دينا في روما، واحترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمّت لفرقة رضا الاستعراضية.
تخرجت الراقصة دينا في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفة.
وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.
وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.
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