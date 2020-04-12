في عيد ميلاد الراقصة دينا تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم الراقصة دينا بعيد ميلادها الـ 56، فهي من مواليد 12 أبريل 1964.

ولدت دينا في روما، واحترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمّت لفرقة رضا الاستعراضية.

تخرجت الراقصة دينا في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفة.

وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

Advertisements

وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.

قد يهمك أيضا:

دينا تكشف زواج أحمد حسن ودينا فؤاد

الراقصة دينا بإطلالة كاجوال محتشمة على "إنستغرام"