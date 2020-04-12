أحمد فاروق الفيشاوي يعثر على شبيه والده

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة للمغني الأمريكي آلان جاكسون، وعلق قائلًا: «وأخيرًا عثرت على شبيه والدي فاروق الفيشاوي». ونشر «الفيشاوي» الابن الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وآخر أعمال «الفيشاوي» كان فيلم «يوم ليلة» الذي شارك في بطولته بجانب خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع ومحمد عادل. قد يهمك أيضا: أحمد الفيشاوي يُشعل "انستغرام" في الحجر المنزلي وهو يقوم بتتبيل اللحم أحمد الفيشاوي يخسر جولة جديدة في قضيته مع طليقته

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