شكرا لقرائتكم خبر عن عامل السندوتش ميكرفون.. محمد هنيدى بصورة من دولاب الطفولة فى قمة الشياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدى متابعيه وجمهوره، بصورة له من دولاب الطفولة، وهو يرتدى بدلة باللون الأحمر فى أحد المنتزهات، عبر حسابه بمختلف مواقع السوشيال ميديا.

وقال هنيدى فى الصورة التى انتشرت بشكل كبير "أثناء محاولتى الغناء أمام الكاميرا مستخدما سندوتش التونة كميكرفون"، وسرعان ما حظى على عدد كبير من التعليقات الساخرة التى جاءت كالتالى "الله عليك يا فنان والله عندليب من يومك".

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وفى سياق آخر أعرب الفنان محمد هنيدى، عن سعادته وشعوره بالفخر بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وتوجيهه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

ونشر الفنان محمد هنيدى، "فيديو" عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: بالنسبة لي أنا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده.. لما الرئيس يكون ابن بلد مانخفش على ولاد البلد".