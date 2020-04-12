شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يفجر مفاجأة حول فيلم جاك ريتشر: كنت المرشح بدلا من توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم دواين جونسون الشهير بـ ذا روك علي عمل لايف مع جمهوره ومتابعيه كل يوم منذ اجتياح فيروس كورونا للعالم والالتزام الكثيرين بمنازلهم كوقاية منه.

جونسون كشف مؤخراً اثناء رده علي أسئلة محبيه عن اسرار كثيرة خلال مسيرته الفنية، ومنها الدور الذى تمنى لعبه، قبل أن يقوم بأخذه النجم توم كروز، حينما تطرق لفيلم جاك ريتشر الشهير الذى لعب بطولته توم كروز.

ذا روك أكد أنه كان من بين المرشحين للعب الشخصية، ولكن الجهة المنتجة فضلت اسناد الدور لنجم أكبر علي مستوي الشعبية والنجومية، وهي الصفات الذى كان يتمتع بها في تلك الفترة توم كروز حيث أنه كان النجم الأول علي شباك التذاكر بأفلامه المميزة التي تحقق أعلى الإيرادات، وهو الأمر الذى أغضبه وقتها.

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ولكن ذا روك عاد خلال نفس الحديث وأكد علي سعادته بأن توم كروز هو من لعب الشخصية، لأنه نجم كبير وتمكن من تقديم الدور بشكل مميز كعادته، كما كشف عن أنه واحد من معجبي النجم الشهير.

على جانب آخر تأثر جونسون إلي حد كبير بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تم تأجيل بدء تصوير فيلمه المنتظر black adam ، وبالتالي أكد أنه خلال تلك الفترة سيحاول استغلالها بالمكوث في المنزل والتفكير في خططه المستقبلية بشكل مختلف وأكثر عمقاً.