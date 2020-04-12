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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أغنية جديدة لـ كريم أبوزيد بعنوان "خليك فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى طرح كريم مؤخرا كليب "إحنا الأساطير" مع مغنى الراب أحمد الشبكشى، وكانت مهداة للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات أحمد العرفان، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، ومن إخراج جمال العقاد.
يذكر أن كريم أبو زيد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"هو من إنتاج شركة سينرجى والذى يشارك في بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.
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