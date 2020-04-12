شكرا لقرائتكم خبر عن اسلام حافظ يقدم شخصية الارهابى "معتصم" فى" الاختيار" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر المؤلف والممثل الشاب إسلام حافظ بشخصية إرهابي خلال أحداث مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة، المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، ويدعى " الشيخ معتصم"، ويدخل فى صراعات مع بطل العمل ستكشفها حلقات المسلسل.

وأوشك النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير المسلسل حيث ينتهى من التصوير بشكل نهائي في الأسبوع الأول من شهررمضان، ويكثف مخرج العمل بيتر ميمى عدد ساعات التصوير بشكل يومى مع تعقيم اللوكيشن قبل بدء التصوير حفاظاً على سلامة العاملين من فيروس كورونا.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار في الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العلميات التي قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة‪.‬

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ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، ، اياد نصار، احمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون، ويتناول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل‪.‬

يشار إلى أن أخر أعمال إسلام حافظ مسلسل " علامة إستفهام" مع النجم محمد رجب وحقق العمل نجاحا جماهيريلً وقت عرضه فى رمضان الماضى، للمخرج سميح النقاش، وشارك فى بطولته كل من هيثم أحمد زكى، وجيهان خليل، ومحمود البزاوى، وميريهان حسين ، انتاج سينرجى.