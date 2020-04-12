شكرا لقرائتكم خبر عن يخلق من الشبه أربعين.. أحمد الفيشاوى يستعين بصورة شبيه والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره بصورة لشخص شبيه والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، بشكل كبير، ليطبق المثل الشعبي الشهير "يخلق من الشبه أربعين".

ونشر الفيشاوي صورة لشبيه والده الذي يرتدي ملابس الـ cowboy عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليحدث ضجة كبير من قبل متابعيه الذين أكدوا التشابه الكبير بيه الصورة وبين الفنان الراحل.

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وكان الفنان أحمد الفيشاوى شارك جمهوره لحظات قضاء وقته بالمنزل في ظل حظر التجول والحجر المنزلى الذى تشهده كل دول العالم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، وظهر الفيشاوى خلال فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، أثناء تواجده بالمطبخ قائلا: "أنا بحب أعمل حاجتين في البيت جدا وهما، أتبل اللحمة زى ما انتوا شايفين.. وأحب ألم الزبالة أوى".



شبيه فاروق الفيشاوي

ويستعد الفيشاوى خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "الحارث"، حيث يجسد شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، وتكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير الشهر الماضى ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.