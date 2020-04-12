محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

توفت منذ قليل، والدة الفنانة الشابة ملك حسن، وهو ما أعلنت عنه عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت "ملك" صورة والدتها، وعلقت: "لا زلت غير مصدقة أنك لن تكوني حولي بعد الآن، أنا سعيدة من ‏أجلك والله، عارفة إنك كنتي عايزة ترتاحي، لا أستطيع صياغة مشاعر افتقادي لك في كلمات".

وتابعت: "لعل روحك الجميلة ترقد في سلام يا ماما يا حبيبتي، بحبك أوي، وأرجوكي سامحيني لو عمري ضايقت حضرتك، أرجوكم ‏صلوا من أجل والدتي ريم حمدي".

يذكر أن، الفنانة ملك حسن شاركت في مسلسل “زي الشمس” للفنانة دينا الشربيني، والذي عرض في رمضان ٢٠١٩.

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كانت هذه تفاصيل خبر ملك حسن تنعى والدتها: "أرجوكي سامحيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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