"يقلدون مكي".. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عمر ودياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طرح المنتج تامر مرسي، البرومو الرسمي لمسلسل "عمر ودياب" المقرر عرضه في رمضان المقبل على قناتي on والحياة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر أبطال العمل في البرومو وهم يقلدون الفنان أحمد مكي في عدد من المشاهد، و ظهورهم بالعديد من المواقف الكوميدية التي ترصد معاناة بطلى العمل بسبب إيصالات الأمانة، وهو ما يجعلهم يعملون فى وظائف مختلفة.

"عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إنتاج شركة سينرجي.