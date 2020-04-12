حنان مطاوع تنعى والدة دنيا عبدالعزيز : "قلبي موجوع على جودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نعت الفنانة حنان مطاوع، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية منذ ساعات قليلة. وكتبت حنان، عبر حسابها على فيسبوك : " قلبي موجوع على حبيبة قلبي (جودي) والدة اختي الجدعة دنيا عبد العزيز، الله يرحمك ويعفو عنك، ويصبر دنيا ويبرد قلبها يا رب". يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي أعلنت وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز بعد صراع مع المرض.



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