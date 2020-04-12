سمية الخشاب تهنئ إليسا على أغنية "هنغني كمان وكمان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة الفنانة إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان"، التي أصدرتها أمس الأحد على "يوتيوب".
وكتبت سمية عبر تويتر: "مبروك لملكة الإحساس على أغنية هنغني كمان وكمان، أغنية كلها طاقة إيجابية ومبهجة وجميلة زي قلبك الجميل".
يذكر أن، إليسا تتعاون فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.
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